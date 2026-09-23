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    ABŞ Serbiya ilə strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirmək istəyir

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2026
    • 21:53
    ABŞ Serbiya ilə strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirmək istəyir

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Serbiyaya səfər etməyə ümid etdiyini və Vaşinqtonun Belqradla strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirmək istədiyini bildirib.

    "Report"un Balkan bürosu Serbiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Rubio bunu Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Bu administrasiya dövründə əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək üçün addımlar atmışıq. Bilirəm ki, Dövlət Departamentinin və digər qurumların nümayəndələri artıq Serbiyaya səfər ediblər. Ümid edirəm ki, mənim də Serbiyaya səfər etmək imkanım olacaq", – ABŞ dövlət katibi bildirib.

    Rubio qeyd edib ki, ABŞ Serbiya ilə strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindədir.

    Onun sözlərinə görə, Vaşinqton bunu iki ölkə arasında yarana biləcək bəzi potensial məsələlərin həlli ilə paralel həyata keçirmək istəyir.

    Serbiya Dövlət Departamenti Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
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