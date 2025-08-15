Haqqımızda

Ermənistanda Aİ-nin müşahidə missiyası fəaliyyətini davam etdirəcək - EKSKLÜZİV

Ermənistanda Aİ-nin müşahidə missiyası fəaliyyətini davam etdirəcək - EKSKLÜZİV Avropa İttifaqının Ermənistandakı müşahidə missiyası (EUMA) fəaliyyətini davam etdirəcək, onun mandatında mümkün dəyişikliklər isə Ermənistan və Aİ arasında müzakirə olunacaq.
Region
15 avqust 2025 11:58
Ermənistanda Aİ-nin müşahidə missiyası fəaliyyətini davam etdirəcək - EKSKLÜZİV

Avropa İttifaqının Ermənistandakı müşahidə missiyası (EUMA) fəaliyyətini davam etdirəcək, onun mandatında mümkün dəyişikliklər isə İrəvan və Brüssel arasında müzakirə olunacaq.

Bu barədə “Report”un Avropa bürosuna Aİ-nin xarici siyasət üzrə rəsmi nümayəndəsi Anita Hipper bildirib.

"Missiyanın səlahiyyətlərinə Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Ermənistan tərəfindən yerlərdəki vəziyyəti müşahidə edərək məlumat vermək daxildir", - Aİ nümayəndəsi bildirib.

O qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayıb və tərəfləri onu tezliklə imzalamağa və ratifikasiya etməyə çağırıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Анита Хиппер: Наблюдательная миссия ЕС продолжит свою деятельность в Армении - ЭКСКЛЮЗИВ

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Qalstanyanın işi üzrə birinci məhkəmə iclası avqustun 19-da keçiriləcək
Qalstanyanın işi üzrə birinci məhkəmə iclası avqustun 19-da keçiriləcək
15 avqust 2025 13:02
Paşinyan yenidən Rusiyaya dəvət edilib
Paşinyan yenidən Rusiyaya dəvət edilib
15 avqust 2025 11:28
Rusiya baş nazirinin müavini gələn həftə Ermənistana gedəcək
Rusiya baş nazirinin müavini gələn həftə Ermənistana gedəcək
15 avqust 2025 11:22
Baş nazirin müavini: Rusiya Tramp marşrutunun yaradılmasında Ermənistanı dəstəkləyir
Baş nazirin müavini: Rusiya "Tramp marşrutu"nun yaradılmasında Ermənistanı dəstəkləyir
15 avqust 2025 11:16
Mher Qriqoryan: Aİİ-nin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Ermənistan üçün prioritetdir
Mher Qriqoryan: Aİİ-nin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Ermənistan üçün prioritetdir
15 avqust 2025 11:05
Tehran Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayır
Tehran Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayır
15 avqust 2025 10:59
Ukrayna Həştərxana zərbə endirib
Ukrayna Həştərxana zərbə endirib
15 avqust 2025 09:48
Karapetyanın həbs müddəti uzadılıb
Karapetyanın həbs müddəti uzadılıb
15 avqust 2025 09:25
Rusiyanın üç hava limanı fəaliyyətini dayandırıb
Rusiyanın üç hava limanı fəaliyyətini dayandırıb
15 avqust 2025 07:15
İran nüvə obyektlərini yoxlamaq istəyən BAEA-ya şərt qoyub
İran nüvə obyektlərini yoxlamaq istəyən BAEA-ya şərt qoyub
15 avqust 2025 01:25

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi