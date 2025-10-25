İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Almaniya 48 nəfəri Gürcüstana deportasiya edib

    Region
    • 25 oktyabr, 2025
    • 11:15
    Almaniya 48 nəfəri Gürcüstana deportasiya edib

    Almaniya Berlində qətlə yetirilən Zelimxan Xanqoşvilinin qardaşı da daxil olmaqla ümumilikdə 48 nəfəri Gürcüstana deportasiya edib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə "Deutsche Welle" nəşri məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Brandenburq polisi 2019-cu ilin avqustunda Berlində qətlə yetirilən Zelimxan Xanqoşvilinin ailəsinin Vünsdorf şəhərindəki mənzilinə daxil olub və ailənin 12 üzvünü deportasiya olunmaq üçün Berlin hava limanına aparıb. Deportasiya edilənlər arasında mərhumun qardaşı Zurab Xanqoşvili də olub.

    Xanqoşvilinin qohumları bildiriblər ki, ailənin vəkilləri deportasiyanın qarşısını almağa cəhd göstərsələr də, buna nail ola bilməyiblər və təyyarə artıq Tbilisiyə yola salınıb.

    Almaniya Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Sonia Kok deportasiyanı təsdiqləyərək, ümumilikdə 48 nəfərin Berlindən Tbilisiyə göndərildiyini bildirib, lakin deportasiya edilənlərin adlarını açıqlamayıb.

    Xatırladaq ki, Gürcüstan vətəndaşı Zelimxan Xanqoşvili 2019-cu il avqustun 23-də Berlinin mərkəzində qətlə yetirilmişdi. Almaniya məhkəməsi Rusiya vətəndaşı, FTX agenti Vadim Krasikovu bu qətldə təqsirli bilib və ona ömürlük həbs cəzası verib. Almaniya prokurorluğu hadisəni Rusiya hökumətinin sifarişi ilə törədilmiş siyasi qətl kimi qiymətləndirmişdi.

    2024-cü il avqustun 1-də Rusiya ilə Qərb ölkələri arasında aparılan əsir mübadiləsi çərçivəsində Vadim Krasikov Rusiyaya təhvil verilib.

    Almaniya Gürcüstan deportasiya

    Son xəbərlər

    12:33

    Nazir müavini: Azərbaycanda hər iki tələbədən biri dövlət sifarişi əsasında təhsil alır

    Digər
    12:33

    Bakıda gecə saatlarında avtoxuliqanlıq edən 4 sürücü saxlanılıb

    Hadisə
    12:20

    Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    Maliyyə
    12:15

    Azərbaycan qarğıdalı idxalını 42 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    12:13
    Foto

    Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi "Avropada Təhsil" sərgisi keçirir

    Elm və təhsil
    12:04

    Aİ səfiri: Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesindəki son qərarlar sülhə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    12:00

    Azərbaycanın boccia idman növü üzrə paralimpiyaçıları Qazaxıstandakı turnirə qatılırlar

    Fərdi
    12:00

    Azərbaycandakı bankların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    Maliyyə
    11:45

    Azərbaycana yay mövsümündə gələn turistlərin sayı 5 %-dən çox azalıb

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti