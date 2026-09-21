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    Akif Çağatay Kılıç: Türkiyə güclü regional aktordur

    Region
    • 21 sentyabr, 2026
    • 23:28
    Akif Çağatay Kılıç: Türkiyə güclü regional aktordur

    Türkiyə xarici siyasətdə mövqeyini açıq şəkildə ortaya qoyan güclü regional aktordur.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidentinin xarici siyasət və təhlükəsizlik üzrə müşaviri Akif Çağatay Kılıç Nyu-Yorkda keçirilən "100-cü ilə qədəm qoyan Türkiyə-ABŞ münasibətləri" panelində çıxışı zamanı deyib.

    Kılıç Türkiyənin Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın "qətiyyətli liderliyi" ilə regionda zərurət yarandıqda təhlükəsizliyin təmini istiqamətində addımlar atdığını qeyd edib.

    Kılıç Ankaranın Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı sülhə aparan prosesdə məsuliyyət götürdüyünü vurğulayıb.

    "Rusiya ilə münasibətlərimizdə fərqli strategiya həyata keçiririk. Eyni zamanda, İran və İsrail arasındakı münaqişəyə sülh yolu ilə həll tapmağa yönəlmiş danışıqlarda da belə bir yanaşma nümayiş etdiririk", - deyə o bildirib.

    Akif Çağatay Kılıç Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri Türkiyə Cümhuriyyəti
    Türkiye is strong regional actor with clear foreign policy stance, Kılıç says

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