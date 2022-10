Aİ-nin Ukrayna üzrə hərbi təlim missiyası fəaliyyətə başlayıb

Avropa İttifaqının (Aİ) Ukrayna üçün yaratdığı hərbi təlim missiyası fəaliyyətə başlayıb.

“Report” xəbər verir ki, bunu qurumun xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Cozef Borel tviterdə yazıb.

O söyləyib ki, Aİ Ukraynaya əlavə 500 milyon avroluq hərbi yardım ayırıb. Ali nümayəndə bildirib ki, bununla təşkilatın Ukraynaya hərbi yardım paketinin həcmi 3,1 milyard avroya çatıb.

“Rusiyanın son qərəzsiz hücumları Ukraynanı dəstəkləmək əzmimizi sarsıtmayacaq, əksinə, onu gücləndirəcək”, - C.Borel vurğulayıb.