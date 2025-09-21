İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Adanada tullantıların təkrar emalı zavodunda güclü yanğın başlayıb

    Region
    • 21 sentyabr, 2025
    • 09:40
    Türkiyənin Adana şəhərində yerləşən tullantıların təkrar emalı zavodunda yanğın başlayıb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, vilayətin Seyhan rayonunun Küçükdikili məhəlləsində yerləşən təkrar emal zavodunda başlayan yanğından dərhal sonra hadisə yerinə çox sayda yanğınsöndürən maşın və canlı qüvvə cəlb edilib.

    Yanğın səbəbindən şəhərin səması qara dumana bürünüb. Yanğının hansı səbəbdən başlaması barədə məlumat verilməyib.

