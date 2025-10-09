ABŞ lideri və "HƏMAS" Türkiyəyə təşəkkür ediblər
Region
- 09 oktyabr, 2025
- 04:43
İsrail və "HƏMAS" hərəkatı arasında sülh planının birinci mərhələsinə dair razılaşmanın imzalanmasında Türkiyənin böyük rolu olub.
"Report" bu barədə ABŞ Prezidenti Donlad Tramp və "HƏMAS" qruplaşmasının bəyanatına istinadən xəbər verir.
Belə ki, Tramp və hərəkat məsləhətləşmələrdə vasitəçi qismində göstərdikləri səylərə görə Türkiyə, Qətər və Misirə təşəkkür ediblər.
Qeyd edək ki, rəsmi Ankara dəfələrlə Qəzzada atəşkəsin əldə olunması istiqamətində mütəmadi səylər göstərdiyini bəyan edib.
Son xəbərlər
05:13
BMT-nin Baş katibi İsrail və HƏMAS arasında sülh razılaşmasını alqışlayıbDigər ölkələr
04:43
ABŞ lideri və "HƏMAS" Türkiyəyə təşəkkür ediblərRegion
04:07
Netanyahu Qəzza razılaşmasını təsdiqləmək üçün Nazirlər Kabinetinin iclasını çağıracaqDigər ölkələr
03:15
"HƏMAS" Qəzzada atəşkəs razılaşmasını təsdiqləyibDigər ölkələr
03:06
Netanyahu bütün girovların Qəzzadan qaytarılacağına ümid etdiyini bildiribDigər ölkələr
02:58
İsrail və HƏMAS sülh planının birinci mərhələsinə dair razılaşma imzalayıbDigər
02:48
Suriyada silah anbarında güclü partlayış baş veribDigər
02:07
ABŞ səlahiyyətliləri Antifa hərəkatını maliyyələşdirənlərə qarşı tədbir görəcəkDigər ölkələr
01:54