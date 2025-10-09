İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    ABŞ lideri və "HƏMAS" Türkiyəyə təşəkkür ediblər

    Region
    • 09 oktyabr, 2025
    • 04:43
    ABŞ lideri və HƏMAS Türkiyəyə təşəkkür ediblər

    İsrail və "HƏMAS" hərəkatı arasında sülh planının birinci mərhələsinə dair razılaşmanın imzalanmasında Türkiyənin böyük rolu olub.

    "Report" bu barədə ABŞ Prezidenti Donlad Tramp və "HƏMAS" qruplaşmasının bəyanatına istinadən xəbər verir.

    Belə ki, Tramp və hərəkat məsləhətləşmələrdə vasitəçi qismində göstərdikləri səylərə görə Türkiyə, Qətər və Misirə təşəkkür ediblər.

    Qeyd edək ki, rəsmi Ankara dəfələrlə Qəzzada atəşkəsin əldə olunması istiqamətində mütəmadi səylər göstərdiyini bəyan edib.

    Türkiyə İsrail HƏMAS
    Турция сыграла ключевую роль в подписании первой фазы мирного плана между Израилем и ХАМАС

    Son xəbərlər

    05:13

    BMT-nin Baş katibi İsrail və HƏMAS arasında sülh razılaşmasını alqışlayıb

    Digər ölkələr
    04:43

    ABŞ lideri və "HƏMAS" Türkiyəyə təşəkkür ediblər

    Region
    04:07

    Netanyahu Qəzza razılaşmasını təsdiqləmək üçün Nazirlər Kabinetinin iclasını çağıracaq

    Digər ölkələr
    03:15

    "HƏMAS" Qəzzada atəşkəs razılaşmasını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:06

    Netanyahu bütün girovların Qəzzadan qaytarılacağına ümid etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    02:58

    İsrail və HƏMAS sülh planının birinci mərhələsinə dair razılaşma imzalayıb

    Digər
    02:48

    Suriyada silah anbarında güclü partlayış baş verib

    Digər
    02:07

    ABŞ səlahiyyətliləri Antifa hərəkatını maliyyələşdirənlərə qarşı tədbir görəcək

    Digər ölkələr
    01:54

    KİV: "HƏMAS" bütün israilli girovları azad etməyə razılaşıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti