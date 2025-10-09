Турция сыграла ключевую роль в подписании первой фазы мирного плана между Израилем и ХАМАС

Подписание первой фазы мирного плана между Израилем и движением ХАМАС прошло при значительной роли Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на заявления президента США Дональда Трампа и движения ХАМАС, Трамп и организация поблагодарили Турцию, Катар и Египет за посреднические усилия, оказанные во время консультаций.

Отмечается, что официальная Анкара неоднократно заявляла о регулярных усилиях по достижению прекращения огня в Газе.