Abbas Əraqçi Tunis və Misirdə regional məsələləri müzakirə edəcək
- 09 sentyabr, 2025
- 10:54
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Tehranın regional dialoqu davam etdirmək, ikitərəfli münasibətləri gücləndirmək, regional və beynəlxalq prosesləri müzakirə etmək üçün Tunis ilə Misirə səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Mehr" agentliyi yayıb.
Bildirilib ki, səfərlər İranın ikitərəfli əlaqələri gücləndirmək, regional problemlər və beynəlxalq vəziyyət barədə fikir mübadiləsi aparmaq məqsədi daşıyan islam ölkələri ilə davamlı dialoq əsasında həyata keçirilir.
İnformasiyaya əsasən, A.Əraqçi Qahirədə olacağı müddətdə İran ilə Atom enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) arasında yeni əməkdaşlıq çərçivəsinin müzakirəsini tamamlamaq üçün qurumun baş direktoru Rafael Qrossi ilə görüşməyi planlaşdırır.
İranın XİN başçısı ikitərəfli münasibətləri nəzərdən keçirmək üçün Misir Prezidenti Əbdül Fəttah əs-Sisi ilə görüş də daxil olmaqla, bu ölkənin rəsmiləri ilə siyasi danışıqların yeni raundunu keçirəcək.