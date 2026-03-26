    Beynəlxalq səyyahların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayır

    Qarabağ
    • 26 mart, 2026
    • 11:22
    Beynəlxalq səyyahların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayır

    Bu gündən "NomadMania" klubunun təsisçisi və rəhbəri, yunan əsilli Böyük Britaniya vətəndaşı Harri Mitsidisin başçılığı ilə dünya miqyaslı beynəlxalq səyyahların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayır.

    "Report"un işğaldan azad edilmiş ərazilərə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, budəfəki heyətə 37 ölkədən 79 nəfər daxildir, bu da sayca indiyədək Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər edən beynəlxalq səyahətçilərin ən böyük qrupudur.

    "NomadMania" Yer Kürəsini 1301 bölgəyə ayıraraq reytinq cədvəli müəyyən edir. Harry Mitsidis bu 1301 bölgənin hamısında artıqlaması ilə olmaqla hazırda dünya üzrə birinci yerdə qərarlaşıb. "NomadMania" illik toplantısını da ilk dəfə Azərbaycanda keçirib.

    Bu səfər işğaldan azad edilmiş ərazilərin "black tourism" çərçivəsində tanıdılması və aparılan genişmiqyaslı quruculuq, bərpa işləri ilə tanışlıq üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyır.

    Dünyanın əsas səyyah klublarının xətti ilə 2020-2025-ci illərdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 15 dəfə beynəlxalq səyahətçilərin səfərləri təşkil edilib. Bu, sayca 16-cı səfərdir.

    NomadMania səyyahlar klubu Harri Mitsidis İşğaldan azad edilmiş ərazilər
    Началась поездка международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур

    12:18

    İran "Sadiq 4" əməliyyatı çərçivəsində ABŞ-nin regiondakı bazalarına hücum edib

    Digər ölkələr
    12:18

    Azərbaycan – Sent Lüsiya oyununun hakim təyinatları məlum olub

    Futbol
    12:12

    Ermənistan 2029-cu ilədək Aİ-dən 143 milyon avro alacaq

    Region
    12:09

    Sahibə Qafarova Boao Forumunda Azərbaycanın qlobal təşəbbüslərindən danışıb

    Daxili siyasət
    12:02

    Ötən gün Azərbaycanda qeydə alınan 36 cinayətin üstü açılıb

    Hadisə
    11:49

    Türkiyədə 4.3 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    11:45

    Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdo yığmasının ilkin heyəti müəyyənləşib

    Fərdi
    11:40

    Abbas Əraqçi İran zəvvarlarına yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    11:36

    Çexiya 2 ayda Azərbaycandan 170 min tona yaxın neft alıb

    Energetika
