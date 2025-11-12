İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Zabitlərin dinc dövrdəki həqiqi hərbi xidmət müddəti 6 ay azaldıla bilər

    Milli Məclis
    • 12 noyabr, 2025
    • 15:13
    Zabitlərin dinc dövrdəki həqiqi hərbi xidmət müddəti 6 ay azaldıla bilər

    Zabitlərin dinc dövrdəki həqiqi hərbi xidmət müddəti 6 ay azaldıla bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Hərbi xidmətkeçmə haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" və "Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında" qanunlara dəyişiklik edilməsi təklif edilir.

    Sənəd Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiyaya qarşı müdafiə komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə edilib.

    Dəyişiklik layihəyə əsasən, ehtiyatdan müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan və ya bağlaşma əsasında həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olan zabitlərin dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmət müddəti 6 ay azaldılaraq 1 il (hazırda həmin müddət 1 il 6 aydır) müəyyən ediləcək.

    Milli Məclis qanun layihəsi zabit hərbçi
    Срок военной службы офицеров в мирное время могут сократить на полгода

    Son xəbərlər

    16:16

    Putin Tokayevin səfər dəvətini qəbul edib

    Region
    16:16

    Niderlandlı baş məşqçi "Ayaks"a qayıtmaqdan imtina edib

    Futbol
    16:03
    Foto

    Zığ-Hövsan kanalizasiya kollektoru tikilir

    İnfrastruktur
    16:00

    "Bavariya" qapıçısı ilə müqavilə müddətinin uzadılmasına çalışır

    Futbol
    15:59
    Rəy

    İranda su qıtlığı: ölkəni bürüyən Urmiya faciəsi, Tehranın köçürülmə riski - ŞƏRH

    Analitika
    15:58
    Foto

    Göyçayda "Nar Festivalı" çərçivəsində "Aqrar Biznes Festivalı" keçirilib

    ASK
    15:58

    Ərdoğan: Türkiyə ilə yanaşı, Azərbaycan və Gürcüstanın da bütün imkanları səfərbər edilib

    Digər
    15:56
    Foto

    "Yelo Bank" Xocavənddə yaşayan şəhid ailələrinə Zəfər sovqatı təqdim edib

    Maliyyə
    15:48

    Rüstəm Tahirov: "KOB-ların "yaşıl layihələr"i üçün tələblər onların imkanları ilə mütənasib olmalıdır"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti