QDİƏT-in Baş katibi: Süni intellekt insan həyatına rahatlıqla yanaşı, bir sıra problemlər də gətirə bilər

    Milli Məclis
    • 07 oktyabr, 2025
    • 10:25
    Süni intellekt insan həyatına rahatlıqla yanaşı, bir sıra problemlər də gətirə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (QDİƏT) Baş katibi Asəf Hacıyev oktyabrın 7-də Milli Məclisdə keçirilən qurumun Parlament Assambleyasının Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin süni intellektə həsr olunan 65-ci iclasının açılışında deyib.

    Onun sözlərinə görə, süni intellekt həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilib:

    "Bu, ayrıca elm deyil, sahədir. Bütün elmlərin sintezi nəticəsində ortaya süni intellekt çıxıb. Düzdür, həyatımızı asanlaşdıran bu anlayış problemlər də yaradır. Bu, insan həyatına da təhlükə yarada bilər. Ona görə də QDİƏT-in hər üç komitəsində süni intellekt müzakirə olunacaq".

    В Баку обсуждают роль искусственного интеллекта на заседании Комитета ПАЧЭС

