В Баку обсуждают роль искусственного интеллекта на заседании Комитета ПАЧЭС
Милли Меджлис
- 07 октября, 2025
- 10:37
В Баку начало свою работу 65-е заседание Комитета по социальной и гуманитарной политике Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПА ОЧЭС). Как сообщает Report, в заседании принимают участие представители парламента Азербайджана и ряда других стран.
Мероприятие посвящено вопросам искусственного интеллекта (ИИ).
Генеральный секретарь ОЧЭС Асаф Гаджиев в своем выступлении отметил роль ИИ в жизни человека: "Эта концепция облегчает нам жизнь, но одновременно создает и определенные проблемы. Она также может представлять угрозу для человека. Именно поэтому искусственный интеллект будет обсуждаться во всех трех комитетах ОЧЭС".
Последние новости
11:05
ЦБА отмечает отсутствие риска процентной ставки в банковском секторе страныФинансы
11:04
Товарооборот Азербайджана со странами ОИС за 8 месяцев составил около $6 млрдБизнес
11:00
Самед Баширли: Азербайджан видит четкие перспективы работы с Германией в сфере ВИЭЭнергетика
10:56
Армения и Казахстан провели политконсультацииВ регионе
10:51
Грузоперевозки судами ASCO увеличились на 10%Инфраструктура
10:50
Фото
В Баку подписан трехсторонний план развития текстильной отраслиБизнес
10:50
Глава ЕК призвала ХАМАС и Израиль к конструктивным переговорамДругие страны
10:48
В ЮНЕСКО зачитали заявление от имени АзербайджанаВнешняя политика
10:46