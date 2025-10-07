Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Баку обсуждают роль искусственного интеллекта на заседании Комитета ПАЧЭС

    Милли Меджлис
    • 07 октября, 2025
    • 10:37
    В Баку начало свою работу 65-е заседание Комитета по социальной и гуманитарной политике Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПА ОЧЭС). Как сообщает Report, в заседании принимают участие представители парламента Азербайджана и ряда других стран.

    Мероприятие посвящено вопросам искусственного интеллекта (ИИ).

    Генеральный секретарь ОЧЭС Асаф Гаджиев в своем выступлении отметил роль ИИ в жизни человека: "Эта концепция облегчает нам жизнь, но одновременно создает и определенные проблемы. Она также может представлять угрозу для человека. Именно поэтому искусственный интеллект будет обсуждаться во всех трех комитетах ОЧЭС".

    ПА ОЧЭС искуственный интеллект Милли Меджлис
