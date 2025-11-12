Polad Bülbüloğlu: Gələn ilin dövlət büdcəsindən kinoya vəsait ayrılmaması düzgün deyil
Milli Məclis
- 12 noyabr, 2025
- 11:50
Gələn ilin dövlət büdcəsindən kinoya vəsait ayrılmaması düzgün deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri Polad Bülbüloğlu parlamentin Gənclər və idman, İctimai birliklər və dini qurumlar, Mədəniyyət komitələrinin bugünkü birgə iclasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın gözəl, dünyaya səs salan film nümunələri var:
"Gələn ilin dövlət büdcəsindən kinoya vəsait ayrılmayıb. Düzü, bunun səbəblərini bilmirəm. Ancaq hər halda kinoya heç bir vəsait ayrılmaması düzgün deyil. Çünki maliyyə vəsaitinin olmaması kino mütəxəssislərinin iş yerlərini tərk etməsinə gətirib çıxaracaq. Nəticədə kinomuz inkişaf edə bilməyəcək".
Son xəbərlər
12:01
Hesablama Palatası: Büdcə layihəsində əvvəlki rəylər tam və ya qismən nəzərə alınıbMaliyyə
12:00
Şöbə müdiri: Əhmədli qəsəbəsindəki sürüşmə texniki səbəblərdən baş veribHadisə
11:57
Suriyanın XİN rəhbəri Britaniyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
11:50
Polad Bülbüloğlu: Gələn ilin dövlət büdcəsindən kinoya vəsait ayrılmaması düzgün deyilMilli Məclis
11:50
Qırğızıstanda 2030-cu ilədək KOB-ların inkişafına dair yeni proqram hazırlanırMaliyyə
11:48
Azərbaycanda bu il vərəmə yoluxmada azalma müşahidə olunub - RƏSMİSağlamlıq
11:41
Naxçıvanda Mədəniyyət Nazirliyinin yeni strukturu təsdiqlənibDaxili siyasət
11:34
"Birbank"dan onlayn nağd kredit alan hər 100-cü müştəriyə 100 bonus hədiyyəMaliyyə
11:33