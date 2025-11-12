Бюльбюльоглу назвал неверным решением отсутствие финансирования кино в бюджете 2026 года

Председатель комитета Милли Меджлиса по культуре, депутат Полад Бюльбюльоглу назвал неверным решением отсутствие финансирования киноиндустрии в госбюджете на будущий год.

Как передает Report, он выступил с этим заявлением на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам молодежи и спорта, культуры, общественных объединений и религиозных структур.

По словам депутата, Азербайджан обладает богатой историей кинематографа и фильмами, прославившими страну на международной арене.

"На следующий год в бюджете не предусмотрено финансирование кино. Не знаю, с чем это связано, но считаю это неверным шагом. Отсутствие финансовых ресурсов приведет к тому, что специалисты уйдут из отрасли, и в результате наш кинематограф не сможет развиваться", - подчеркнул Полад Бюльбюльоглу.