    Бюльбюльоглу назвал неверным решением отсутствие финансирования кино в бюджете 2026 года

    Милли Меджлис
    • 12 ноября, 2025
    • 12:14
    Бюльбюльоглу назвал неверным решением отсутствие финансирования кино в бюджете 2026 года
    Полад Бюльбюль оглы

    Председатель комитета Милли Меджлиса по культуре, депутат Полад Бюльбюльоглу назвал неверным решением отсутствие финансирования киноиндустрии в госбюджете на будущий год.

    Как передает Report, он выступил с этим заявлением на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам молодежи и спорта, культуры, общественных объединений и религиозных структур.

    По словам депутата, Азербайджан обладает богатой историей кинематографа и фильмами, прославившими страну на международной арене.

    "На следующий год в бюджете не предусмотрено финансирование кино. Не знаю, с чем это связано, но считаю это неверным шагом. Отсутствие финансовых ресурсов приведет к тому, что специалисты уйдут из отрасли, и в результате наш кинематограф не сможет развиваться", - подчеркнул Полад Бюльбюльоглу.

    кино Полад Бюльбюлоглу финансирование Бюджетный пакет Милли Меджлис
    Polad Bülbüloğlu: Gələn ilin dövlət büdcəsindən kinoya vəsait ayrılmaması düzgün deyil

    Лента новостей