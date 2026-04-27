Parlamentin plenar iclası başlayıb, MSK-nın yenidən formalaşdırılmasına baxılacaq
Milli Məclis
- 27 aprel, 2026
- 11:00
Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclası keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyində Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) üzvlərinin və əvəzedici üzvlərinin təyin edilməsi daxil olmaqla, ümumilikdə, 11 məsələ var.
Plenar iclasa spiker Sahibə Qafarova sədrlik edir.
Son xəbərlər
Foto
Video
