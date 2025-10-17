İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Parlament moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi tələbini ilk oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    • 17 oktyabr, 2025
    • 12:27
    Parlament moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi tələbini ilk oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi tələbini ilk oxunuşda qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Yol hərəkəti haqqında" qanuna dəyişiklik layihəsi parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    İclasda bildirilib ki, qanun layihəsinin əsas məqsədi moped nəqliyyat vasitələrinin istismarına dair tənzimləmələrin təkmilləşdirilməsi, sürücülərin bilik və bacarıqlarının artırılması və ümumilikdə yol hərəkəti təhlükəsizliyinin yüksəldilməsidir.

    Belə ki, sənəddə təklif edilən mühüm dəyişikliklərdən biri moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsinin alınmasının tələb olunmasıdır. Bu dəyişiklik sürücülərin müəyyən bilik və bacarıqlara malik olmalarını təmin edəcək və nəticə etibarilə yol hərəkəti təhlükəsizliyini artıracaq.

    Digər dəyişikliyə əsasən, moped nəqliyyat vasitəsi anlayışının daha dəqiq müəyyən edilməsi, onların dövlət qeydiyyatına alınaraq uçota götürülməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin qanun layihəsində mopedlər üçün əvvəllər mövcud olan yalnız yolun sağ kənar zolağı ilə hərəkət etmək tələbinin aradan qaldırılması nəzərdə tutulur.

    Bundan başqa, sözügedən qanun layihəsində motosikletin və mopedin uzunluq və ya eni üzrə qabaritlərindən 0,5 metrdən artıq kənara çıxan və ya motosikleti, mopedi idarə etməyə mane olan yük aparmaq qadağan edilir.

    Sənəd layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib.

    Son xəbərlər

    13:26

    Dövlət borcunun idarəedilməsi ilə bağlı strategiyanın növbəti mərhələsinin hazırlıqlarına başlanılıb

    Maliyyə
    13:25

    Qırğızıstanda Azərbaycanla birgə fondun dəstəyi sayəsində kovrolin istehsalı müəssisəsi yaradılacaq

    Biznes
    13:22

    Azərbaycan dəyişkən faiz dərəcəli borcunun xüsusi çəkisini 16 %-ə endirib

    Maliyyə
    13:18

    Orxan Nəzərli: "İqtisadiyyatın şəffaflıq səviyyəsinin mütəmadi qiymətləndirilməsi əhəmiyyətlidir"

    Biznes
    13:15

    Azərbaycanın zəmanət portfelinin dəyəri 11 milyard manata yaxındır

    Maliyyə
    13:14

    Dünya Şəhərsalma Forumuna hazırlıq işlərinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    13:14

    Göyçayda avtomobil su kanalına aşıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    13:10
    Foto
    Video

    Füzuli sakini: Bura köçəndən sanki yenidən doğulmuşam

    Qarabağ
    13:08

    "Real"ın qapıçısı İngiltərə klubunda dünya çempionunu əvəzləyə bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti