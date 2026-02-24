Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 10 məsələ var
Milli Məclis
- 24 fevral, 2026
- 11:00
Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyində Milli Məclisinin parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının rəhbərlərinin seçilməsi haqqında qərarında dəyişiklik layihəsi daxil olmaqla ümumilikdə, 10 məsələ var.
İclasa spiker Sahibə Qafarova sədrlik edir.
