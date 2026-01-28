İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Milli Məclis BMT-nin "Kibercinayətkarlığa qarşı" Konvensiyasını təsdiq edəcək

    Milli Məclis
    • 28 yanvar, 2026
    • 10:15
    Milli Məclis BMT-nin Kibercinayətkarlığa qarşı Konvensiyasını təsdiq edəcək

    Milli Məclis Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) "Kibercinayətkarlığa qarşı" Konvensiyasını təsdiq edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sabahkı iclasının gündəliyinə daxil edilib.

    Qanun layihəsi "İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları sistemlərindən istifadə etməklə törədilən müəyyən cinayətlərlə mübarizədə və ağır cinayətlərə aid olan sübutların elektron formada mübadiləsində beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi – Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Kibercinayətkarlığa qarşı" Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqındadır.

    Milli Məclis BMT Kibercinayətkarlıq Konvensiya
    ММ ратифицирует конвенцию ООН против киберпреступности
    Azerbaijani parliament to ratify UN Convention against Cybercrime

