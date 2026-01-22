Komitə sədri: Səhiyyə ilə bağlı dövlət proqramları icbari tibbi sığorta ilə qarşılanmalıdır
Milli Məclis
- 22 yanvar, 2026
- 12:23
Azərbaycanda səhiyyə ilə bağlı dövlət proqramları icbari tibbi sığorta ilə qarşılanmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov komitənin bugünkü iclasında deyib.
Onun sözlərinə görə, bu ildən səkkiz dövlət proqramı icbari tibbi sığorta hesabına həyata keçiriləcək:
"Bu çox vacib məsələdir. Ona görə də səhiyyə sahəsindəki bütün dövlət proqramlarının icbari tibbi sığorta ilə qarşılanmasını zəruri sayıram".
