İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Komitə sədri: Səhiyyə ilə bağlı dövlət proqramları icbari tibbi sığorta ilə qarşılanmalıdır

    Milli Məclis
    • 22 yanvar, 2026
    • 12:23
    Komitə sədri: Səhiyyə ilə bağlı dövlət proqramları icbari tibbi sığorta ilə qarşılanmalıdır

    Azərbaycanda səhiyyə ilə bağlı dövlət proqramları icbari tibbi sığorta ilə qarşılanmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov komitənin bugünkü iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu ildən səkkiz dövlət proqramı icbari tibbi sığorta hesabına həyata keçiriləcək:

    "Bu çox vacib məsələdir. Ona görə də səhiyyə sahəsindəki bütün dövlət proqramlarının icbari tibbi sığorta ilə qarşılanmasını zəruri sayıram".

    Əhliman Əmiraslanov Milli Məclis

    Son xəbərlər

    13:21

    Azərbaycan Gürcüstana elektrik enerjisi ixrac edən ölkələr sırasında liderdir

    Energetika
    13:19

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli basketbol hakimləri fiziki testdən uğurla keçiblər

    Komanda
    13:18

    Ötən il Səudiyyə Ərəbistanı humanitar yardım üzrə dünyada ikinci yerdə olub

    Xarici siyasət
    13:17

    Özəl tibb müəssisələri üçün onkoloji xidmətlə bağlı akkreditasiya standartının hazırlanması təklif olunur

    Milli Məclis
    13:13

    Adil Vəliyev: Özəl xəstəxanada onkoloji yardımın göstərilməsi ilə könüllü sığorta sistemi işə düşəcək

    Sağlamlıq
    13:13

    NATO Danimarka, Qrenlandiya və şimal ölkələrini Rusiyanın təhdidlərindən qoruyacaq

    Digər ölkələr
    13:12

    Gürcüstanın Azərbaycana avtomobil idxalı 39 % azalıb

    İnfrastruktur
    13:05

    Azərbaycanda uşaq əməyinə görə məsuliyyətin sərtləşdirilməsi nəzərdə tutulur

    Sosial müdafiə
    13:04

    Gürcüstan ötən il Azərbaycandan neft və neft yağları idxalını 80 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti