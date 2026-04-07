Enerji və nəqliyyat layihələri Azərbaycan–Gürcüstan tərəfdaşlığının əsas sütunlarıdır - RƏY
- 07 aprel, 2026
- 11:32
Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Elnarə Akimova deyib.
Onun sözlərinə görə, Cənubi Qafqazın siyasi və iqtisadi mənzərəsində xüsusi yerə malik olan Azərbaycan və Gürcüstan münasibətləri bu gün artıq sadəcə qonşuluq çərçivəsindən çox-çox irəli gedərək dərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib:
"Prezident İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri zamanı mətbuata verdiyi bəyanat bu münasibətlərin həm tarixi köklərini, həm də gələcəyə yönəlmiş güclü perspektivlərini aydın şəkildə ortaya qoyur. Əsrlərin sınağından çıxmış Azərbaycan–Gürcüstan dostluğu bu gün də öz möhkəmliyini qoruyub saxlayır. Tarix boyu eyni coğrafiyada yaşayan iki xalq arasında formalaşmış qarşılıqlı hörmət və etimad müasir dövlətlərarası əlaqələrin əsasını təşkil edir. Prezident İlham Əliyevin "qardaş Gürcüstanda olmaq mənim üçün böyük şərəfdir" ifadəsi bu münasibətlərin rəsmi çərçivədən kənara çıxaraq səmimi və mənəvi bağlarla möhkəmləndiyini bir daha göstərir. Bu, diplomatik münasibətdən daha çox, ortaq yaddaş və ortaq dəyərlər üzərində qurulmuş bir birlikdir".
Deputat bildirib ki, bu gün Azərbaycan və Gürcüstan beynəlxalq müstəvidə də bir-birinə dayaq olan ölkələr kimi çıxış edir:
"Hər iki dövlət suverenlik, ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı məsələlərində daim prinsipial mövqe sərgiləyərək bir-birini dəstəkləyir. Bu həm də regionda sabitliyin qorunmasına xidmət edən əsas amillərdən biridir. Gürcüstanda müşahidə olunan siyasi sabitlik və davamlı inkişaf Azərbaycan tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və bu uğurlar dost ölkənin nailiyyəti kimi qəbul olunur. İqtisadi əməkdaşlıq isə bu münasibətlərin ən konkret və ölçülə bilən tərəfidir. Ticarət dövriyyəsinin sürətlə artması, qarşılıqlı investisiyaların genişlənməsi iki ölkə arasında etimadın real nəticələrini göstərir. Azərbaycanın Gürcüstan iqtisadiyyatına qoyduğu sərmayə sadəcə iqtisadi maraq deyil, eyni zamanda strateji dəstək və uzunmüddətli tərəfdaşlıq niyyətinin ifadəsidir. Azərbaycan investorlarının Gürcüstanda fəal iştirakı iqtisadi dinamikanın güclənməsinə və ümumi rifahın yüksəlməsinə mühüm töhfə verir".
E.Akimova həmçinin qeyd edib ki, enerji sahəsində əməkdaşlıq Azərbaycan–Gürcüstan münasibətlərinin ən mühüm sütunlarından biri olaraq qalır:
"Bu gün Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır və bu prosesin başlanğıc nöqtəsi məhz Gürcüstandır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Cənub Qaz Dəhlizi kimi nəhəng layihələr regionun iqtisadi xəritəsini dəyişməklə yanaşı, Azərbaycanla Gürcüstan arasında strateji bağlılığı daha da gücləndirib. Bu layihələr təkcə enerji daşımır, həm də etimad, əməkdaşlıq və sabitlik daşıyır. Nəqliyyat sahəsində həyata keçirilən layihələr isə regionun geoiqtisadi əhəmiyyətini artırır. Orta Dəhliz vasitəsilə Azərbaycan və Gürcüstan Avropa ilə Asiyanı birləşdirən əsas tranzit marşruta çevrilib. Bu dəhliz yalnız yük daşımalarını sürətləndirmir, həm də region ölkələri arasında iqtisadi əlaqələri genişləndirir, yeni imkanlar yaradır".
Milli Məclisin üzvü vurğulayıb ki, Cənubi Qafqazda formalaşan yeni reallıqlar iki ölkə arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətini daha da artırır:
"Bir zamanlar münaqişələrlə yadda qalan region bu gün sülh və əməkdaşlıq istiqamətində irəliləyir. Azərbaycan–Gürcüstan əlaqələri bu gün təkcə iki ölkə üçün deyil, bütövlükdə region üçün nümunəvi əməkdaşlıq modeli kimi çıxış edir. Qarşılıqlı hörmətə, etimada və ortaq maraqlara əsaslanan bu münasibətlər gələcəkdə daha geniş miqyaslı layihələrin və təşəbbüslərin həyata keçirilməsinə zəmin yaradır. Prezident İlham Əliyevin səfəri və verdiyi mesaj isə bir daha təsdiq edir ki, bu strateji tərəfdaşlıq bundan sonra da yüksələn xətlə inkişaf edəcək".