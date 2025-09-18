"Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanıb
Milli Məclis
- 18 sentyabr, 2025
- 14:34
Azərbaycanda "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Gənclər və idman komitəsinin sədri Şahin İsmayılov deyib.
O qeyd edib ki, layihə artıq yekunlaşdırılıb:
"Gənclər və İdman Nazirliyi ilə birgə hazırlanan bu qanun layihəsinin yaxın günlərdə Milli Məclisdə müzakirəsinin şahidi olacağıq".
