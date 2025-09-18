İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanıb

    Milli Məclis
    • 18 sentyabr, 2025
    • 14:34
    Bədən tərbiyəsi və idman haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb

    Azərbaycanda "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanıb. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Gənclər və idman komitəsinin sədri Şahin İsmayılov deyib.

    O qeyd edib ki, layihə artıq yekunlaşdırılıb:

    "Gənclər və İdman Nazirliyi ilə birgə hazırlanan bu qanun layihəsinin yaxın günlərdə Milli Məclisdə müzakirəsinin şahidi olacağıq".

