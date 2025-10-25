İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Zərdabda media savadlılığı ilə bağlı təlim keçirilib

    Media
    • 25 oktyabr, 2025
    • 19:13
    Zərdabda media savadlılığı ilə bağlı təlim keçirilib

    Azərbaycan milli mətbuatının 150 illik yubileyi ilə əlaqədar Medianın İnkişafı Agentliyinin və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə MEDİA və RİİB könüllülərinin Zərdab şəhərinə səfəri təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, görkəmli maarifçi və publisist Həsən bəy Zərdabinin ev muzeyini ziyarət edən könüllülərə muzeyin ekspozisiyası, Həsən bəy Zərdabinin həyat və fəaliyyəti, Azərbaycan mətbuat tarixində rolu barədə ətraflı məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, Həsən bəy Zərdabinin ev muzeyi maarifçilik ənənələrinin yaşadılması, milli mətbuat tarixinin gələcək nəsillərə çatdırılması və Zərdabinin ideyalarının təbliği baxımından mühüm mədəni irs ocağıdır.

    Səfər çərçivəsində teleaparıcı Mümtaz Xəlilzadə tərəfindən "Müasir dövrdə media savadlılığı və effektiv kommunikasiyada nitq mədəniyyətinin önəmi" mövzusunda təlim keçirilib. Təlim zamanı iştirakçılara rəqəmsal informasiya mühitində media savadlılığının rolundan, kommunikasiya bacarıqlarının şəxsi və peşəkar inkişafda əhəmiyyətindən, eləcə də nitq mədəniyyətinin media nümayəndələrinin peşəkar imicinə təsirindən bəhs edilib.

    Qeyd edək ki, Zərdab şəhərinə səfərin təşkilində məqsəd Azərbaycan milli mətbuatının banisi, görkəmli maarifçi və publisist Həsən bəy Zərdabinin irsini daha yaxından tanıtmaq, onun milli jurnalistikanın formalaşmasında oynadığı rolu gənclərə çatdırmaq və maarifçilik ideyalarını könüllülər arasında təbliğ etməkdən ibarət olmuşdur.

    media RİİB könüllü media savadlılığı

    Son xəbərlər

    20:07

    İsrail ordusu Livanda "Hizbullah"ın bölmə komandirini zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    19:57

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Abşeron Lions"a uduzub

    Komanda
    19:45

    Almaniyanın qərbində baş verən atışma nəticəsində iki nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    19:33

    Kiyev İsveçdən ilk "Gripen" qırıcısını 2026-cı ildə almağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:15
    Foto

    Azərbaycan hərbçiləri NATO təlimində iştirak edir

    Hərbi
    19:13
    Foto

    Zərdabda media savadlılığı ilə bağlı təlim keçirilib

    Media
    19:10

    Kürdəmirdə minik avtomobili traktora çırpılıb, ölənlər və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    19:01

    Gəncədə saxlanılan keçmiş vəkilin məhkəməsi keçirilir

    Hadisə
    18:58

    Yaponiyanın yeni baş naziri Trampla əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti