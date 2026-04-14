    MEDİA-da Monqolustan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

    Media
    • 14 aprel, 2026
    • 17:53
    MEDİA-da Monqolustan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

    Medianın İnkişafı Agentliyində (MEDİA) Monqolustandan olan media nümayəndələri ilə görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə MEDİA məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, görüşdə Agentliyin İcraçı direktorunun müavini Natiq Məmmədli qonaqlara Agentliyin əsas fəaliyyət istiqamətləri, həyata keçirilən layihələr və qarşıya qoyulan prioritetlər barədə məlumat verib.

    O, jurnalistlərin peşəkar inkişafının dəstəklənməsi, media savadlılığının artırılması və müasir çağırışlara uyğun media mühitinin formalaşdırılması istiqamətində görülən işlərin əhəmiyyətini vurğulayıb.

    Monqolustandan olan nümayəndə heyəti isə media subyektləri arasında təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsinin, tərəfdaşlıq əlaqələrinin təşviqi və birgə media layihələrinin həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd edib, bu məqsədlə qarşılıqlı səfərlərin və görüşlərin təşkili, həmçinin mediaturların keçirilməsinin əməkdaşlığın inkişafına töhfə verəcəyini bildirib.

    Görüş zamanı informasiya mübadiləsinin gücləndirilməsi və digər aktual məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azerbaijan's MEDIA agency meets Mongolian delegation

