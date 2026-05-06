İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan və Türkiyə həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq genişlənir

    İnfrastruktur
    • 06 may, 2026
    • 18:11
    Azərbaycan və Türkiyə həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq genişlənir

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında (AHİK) Türkiyənin Kamu-Sen Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib.

    AHİK sədri Sahib Məmmədov iki ölkə arasında möhkəm tarixi köklərə və ortaq dəyərlərə əsaslanan münasibətlərin strateji müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəldiyini qeyd edib. O bildirib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın şəxsi dostluğu və birgə səyləri bu əlaqələrin daha da möhkəmlənməsini və inkişafını şərtləndirən əsas amillərdəndir.

    Konfederasiya sədri iki ölkənin həmkarlar ittifaqları arasında əlaqələrin dinamik inkişaf etdiyini deyib, qarşılıqlı səfərlərin, birgə tədbirlərin və həyata keçirilən təcrübə mübadiləsinin münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə önəmli töhfə verdiyini vurğulayıb.

    Görüşdə qonaqlara əmək hüquqlarının müdafiəsi, layiqli iş şəraitinin təmin olunması, üzvlərin sağlamlığının qorunması, eləcə də onların müalicə və istirahətinin səmərəli təşkili istiqamətində görülən işlər və həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verilib.

    Türkiyənin Kamu-Sen Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Öndər Kahveci rəhbərlik etdiyi qurumun dövlət qulluqçularının əmək hüquqlarının müdafiəsi və iş şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində gördüyü işlərdən danışıb. Öndər Kahveci birgə layihələrin həyata keçirilməsinin, beynəlxalq həmkarlar ittifaqları platformalarında koordinasiyalı fəaliyyətin əhəmiyyətinini qeyd edib.

    Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb, əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər.

    Azərbaycan və Türkiyə həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq genişlənir
    Azərbaycan və Türkiyə həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq genişlənir
    Azərbaycan və Türkiyə həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq genişlənir
    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHİK) Sahib Məmmədov Türkiyənin Kamu-Sen Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası

    Son xəbərlər

    18:31

    İsrail-Livan danışıqlarının üçüncü raundu növbəti həftə keçiriləcək

    Digər ölkələr
    18:29

    "Mançester Yunayted"in Çempionlar Liqasından əldə edəcəyi gəlir bəlli olub

    Futbol
    18:28

    Bakı-Quba-Rusiya sərhədi ödənişli yolunda radar nəzarəti gücləndirilir

    Daxili siyasət
    18:21

    Novxanıda bıçaqlanaraq öldürülən gəncin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:16
    Video

    ETX uşaqların internetdə üzləşə biləcəyi risklərlə bağlı sosial videoçarx hazırlayıb

    İKT
    18:11
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq genişlənir

    İnfrastruktur
    18:09

    Naxçıvanda su xəttində qəza baş verib

    Daxili siyasət
    18:00
    Foto

    Aqil Abbas: Ədəbiyyat informasiya səs-küyündən daha güclüdür

    Ədəbiyyat
    18:00
    Foto

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti