    • 08 may, 2026
    • 18:22
    İTV-nin baş direktoru vəzifəsinə seçilmək üçün 11 nəfər müraciət edib

    İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin baş direktoru vəzifəsinə seçilmək üçün namizədlərin sənəd qəbulu başa çatıb.

    Bu barədə "Report"a Audiovizual Şuradan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin baş direktoru vəzifəsinə aşağıda adları sadalanan 11 nəfər iddiaçı sənədlərini Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasına təqdim edib:

    1. Əhmədov Ayxan Əbdül Kərim oğlu

    2. Əzimov Tural Qürbət oğlu

    3. Məmmədzadə Tural Sahib oğlu

    4. Qulamov Arzu Aydın oğlu

    5. Baxşıyeva İlhamə Rafiq qızı

    6. Məmmədov Fikrət Alı oğlu

    7. Qasımov Balakişi Ələkbər oğlu

    8. Şahsuvarov Taleh Novruz oğlu

    9. Nağıyev Anar Əlişah oğlu

    10. Əliyeva İlahə Xudu qızı

    11. Cəfərov Əli Sucəddin oğlu

    "İctimai televiziya və radio yayımı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin baş direktoru vəzifəsinə namizədlərin sənədləri Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası tərəfindən İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin Yayım Şurasına təqdim olunacaq.

    İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin baş direktoru Yayım Şurasının iclasında səsvermə yolu ilə seçilir.

