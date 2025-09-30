İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Əhməd İsmayılov: Azərbaycanla Özbəkistanın media əməkdaşlığı region üçün nümunəvi model ola bilər

    Media
    • 30 sentyabr, 2025
    • 10:23
    Əhməd İsmayılov: Azərbaycanla Özbəkistanın media əməkdaşlığı region üçün nümunəvi model ola bilər
    Əhməd İsmayılov

    Azərbaycan və Özbəkistan arasında media əməkdaşlığı sadəcə iki ölkə mediası üçün deyil, bütövlükdə region üçün nümunəvi bir model ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) icraçı direktoru Əhməd İsmayılov Bakıda keçirilən II Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumunda çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, son onillikdə qlobal informasiya məkanında baş verən proseslər medianın mahiyyətini tamamilə dəyişib:

    "İnformasiyanın istehlak forması sürətlə rəqəmsallaşır, sosial şəbəkələr və onlayn platformalar informasiya mübadiləsinin əsas kanallarına çevrilir. Rəqəmsal transformasiya medianın operativliyini artırmaqla yanaşı, həm də onun qarşısına yeni məsuliyyətlər qoyur. Burada əsas məsələ informasiya bolluğunda dəqiq, obyektiv və etibarlı xəbərin təmin edilməsidir".

    Ə.İsmayılov bildirib ki, Azərbaycan mediasında son illərdə dövlətin dəstəyi ilə bu istiqamətdə ciddi islahatlar həyata keçirilir:

    "Özbəkistan mediasının da oxşar transformasiya mərhələsindən keçməsi əməkdaşlığımızın aktuallığını daha da artırır. Çünki biz oxşar çağırışlarla üz-üzəyik: dezinformasiyaya qarşı mübarizə, peşəkar jurnalistikanın qorunması, gənc nəslin rəqəmsal mühitdə maarifləndirilməsi, milli maraqların beynəlxalq informasiya axınında qorunması. Bu baxımdan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında media əməkdaşlığı sadəcə iki ölkə mediası üçün deyil, bütövlükdə region üçün nümunəvi bir model ola bilər. Çünki bizim xalqlarımızın ortaq dəyərləri, ortaq tarixi yaddaşı var. Media bu dəyərlərin qorunub gələcək nəsillərə ötürülməsində əvəzsiz vasitədir".

    Medianın İnkişafı Agentliyi II Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumu Əhməd İsmayılov

    Son xəbərlər

    10:30

    Azərbaycan 8 ayda Rusiyaya 814 milyon dollarlıq qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edib

    Biznes
    10:28

    Varşava-Barselona təyyarəsi nasazlığa görə geri qayıdıb

    Digər ölkələr
    10:28

    İcraçı direktor: Media süni intellektdən daha maraqlı kontent yaratmaq üçün yararlanmalıdır

    Media
    10:26

    "SOCAR Green": 100 % karbonsuz enerjini təmin etmək olar

    Energetika
    10:24
    Foto

    Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    10:24

    Nazir: "Xəzərdə KES-lərin inkişafını qiymətləndirmək üçün işlər aparılır"

    Energetika
    10:23

    Əhməd İsmayılov: Azərbaycanla Özbəkistanın media əməkdaşlığı region üçün nümunəvi model ola bilər

    Media
    10:23

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri VI turdakı mübahisəli epizodları şərh edib

    Futbol
    10:22

    Müalicə müəssisəsində olan məhkumun yanına gələn arvadından narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti