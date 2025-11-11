Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədr müavini vəfat edib
Media
- 11 noyabr, 2025
- 23:12
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədr müavini Şahin Babayev 61 yaşında ürək tutmasından vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, jurnalist bu gün axşam saatlarında dünyasını dəyişib.
Mərhumla vida mərasimi sabah saat 13:00-da "Heydər" məscidində keçiriləcək, daha sonra "Qurd Qapısı" qəbiristanlığında dəfn olunacaq.
Allah rəhmət etsin!
