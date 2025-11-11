İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədr müavini vəfat edib

    Media
    • 11 noyabr, 2025
    • 23:12
    Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədr müavini vəfat edib

    Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədr müavini Şahin Babayev 61 yaşında ürək tutmasından vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, jurnalist bu gün axşam saatlarında dünyasını dəyişib.

    Mərhumla vida mərasimi sabah saat 13:00-da "Heydər" məscidində keçiriləcək, daha sonra "Qurd Qapısı" qəbiristanlığında dəfn olunacaq.

    Allah rəhmət etsin!

