İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    AQEM Media Forumu etimad quruculuğu mexanizminin istiqaməti kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir - RƏY

    Media
    • 01 oktyabr, 2026
    • 13:01
    AQEM Media Forumu etimad quruculuğu mexanizminin istiqaməti kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir - RƏY

    Məlum olduğu kimi müasir dünyada media artıq yalnız baş verən hadisələri cəmiyyətə çatdıran vasitə deyil. İnformasiya dövlətlərarası münasibətlərə, cəmiyyətlərin bir-biri haqqında təsəvvürlərinə, hətta siyasi qərarların qəbul edildiyi mühitə təsir göstərən mühüm amilə çevrilib.

    Bunu "Report"a siyasi şərhçi Ülviyyə Zülfiqar Bakıda keçirilən AQEM Media Forumunun "Qütbləşmiş dünyada media vasitəsilə etimadın qurulması" mövzusunda konfrans barədə danışarkən deyib.

    O qeyd edib ki, xüsusilə geosiyasi qarşıdurmaların və qütbləşmənin artdığı bir dövrdə eyni hadisənin tamamilə fərqli informasiya məkanlarında fərqli təqdim olunması cəmiyyətlər arasında mövcud fikir ayrılıqlarını daha da dərinləşdirə bilir.

    "Bu baxımdan Bakıda keçirilən AQEM Media Forumunun "Qütbləşmiş dünyada media vasitəsilə etimadın qurulması" mövzusuna həsr edilməsi kifayət qədər aktualdır. Prezident İlham Əliyevin Forum iştirakçılarına müraciətində diqqət çəkən əsas məqamlardan biri də medianın artıq ictimai diplomatiyanın, qarşılıqlı anlaşmanın və regional əməkdaşlığın mühüm aləti kimi qiymətləndirilməsidir. Etimadın yaranması üçün ilk növbədə etibarlı informasiya mühiti olmalıdır".

    Ülviyyə Zülfiqar
    Siyasi şərhçi vurğulayıb ki, Prezidentin müraciətində media savadlılığının artırılması və yeni texnologiyaların məsuliyyətli tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilməsi də məhz bu baxımdan əhəmiyyətlidir:

    "Forumun Bakıda keçirilməsinin başqa bir mühüm tərəfi Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyi dövründə dialoq platformalarının genişləndirilməsi xəttinin davam etdirilməsidir. Bakıda müxtəlif yüksək səviyyəli görüşlərin, beyin mərkəzləri, ekspertlər, biznes dairələri və gənclərin iştirakı ilə tədbirlərin keçirilməsi göstərir ki, Azərbaycan AQEM daxilində əməkdaşlığı yalnız siyasi-diplomatik səviyyədə saxlamaq deyil, onu müxtəlif sahələrə doğru genişləndirmək istiqamətində fəaliyyət göstərir".

    Onun fikrincə, ilk AQEM Media Forumunun məhz Azərbaycanın təşəbbüsü ilə və qarşıdakı AQEM Zirvə Görüşü ərəfəsində keçirilməsi də media əməkdaşlığının bu prosesin ayrıca istiqamətinə çevrilməsi cəhdi kimi qiymətləndirilə bilər.

    "Dövlət qurumları, media, rəqəmsal platformalar, jurnalistlər və ekspertlər arasında belə əlaqələrin genişlənməsi yanlış məlumatların yaratdığı əlavə gərginliyin qarşısının alınmasına kömək edə bilər. Bu mənada AQEM Media Forumu daha geniş etimad quruculuğu mexanizminin informasiya və kommunikasiya istiqaməti kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir", - Ü. Zülfiqar deyib.

    İlham Əliyev Ülviyyə Zülfiqar Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:38

    Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıb

    Digər ölkələr
    05:13

    Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilər

    Digər ölkələr
    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti