İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrı beynəlxalq festivalda çıxış edib

    Mədəniyyət
    26 mart, 2026
    • 11:23
    Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrı beynəlxalq festivalda çıxış edib

    C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrı Türkiyənin Samsun şəhərində keçirilən beynəlxalq festivalda çıxış edib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, teatr Samsunda təşkil olunan 8-ci Beynəlxalq Teatr Festivalı çərçivəsində Hüseyn Cavidin "Ana" əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşanı təqdim edib.

    Quruluşçu rejissoru Mir Qabil Əkbərov, rəssamı isə Səyyad Bayramov olan tamaşada əsas obrazları Xalq artisti Yasəmən Ramazanova, həmçinin gənc aktyorlar Şölə Alışova, Məmməd Mehdiyev, İsmayıl Mirzəcanov, Əlizamin Abbasov, Ələsgər Quliyev, Saynur Babayev və Seyfəddin Məmmədli canlandırıblar.

    Tamaşanın musiqi tərtibatı Fikrət Əmirovun "Kor ərəbin mahnısı" əsəri əsasında kamança ifaçısı Hüseyn Nağıyev tərəfindən üç fərqli versiyada hazırlanıb.

    Festival çərçivəsində uğurla nümayiş olunan tamaşa tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Sonda kollektivə müxtəlif hədiyyələr təqdim olunub və xatirə fotosu çəkilib.

    Cəlil Məmmədquluzadə Kor ərəbin mahnısı

    Son xəbərlər

    12:18

    İran "Sadiq 4" əməliyyatı çərçivəsində ABŞ-nin regiondakı bazalarına hücum edib

    Digər ölkələr
    12:18

    Azərbaycan – Sent Lüsiya oyununun hakim təyinatları məlum olub

    Futbol
    12:12

    Ermənistan 2029-cu ilədək Aİ-dən 143 milyon avro alacaq

    Region
    12:09

    Sahibə Qafarova Boao Forumunda Azərbaycanın qlobal təşəbbüslərindən danışıb

    Daxili siyasət
    12:02

    Ötən gün Azərbaycanda qeydə alınan 36 cinayətin üstü açılıb

    Hadisə
    11:49

    Türkiyədə 4.3 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    11:45

    Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdo yığmasının ilkin heyəti müəyyənləşib

    Fərdi
    11:40

    Abbas Əraqçi İran zəvvarlarına yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    11:36

    Çexiya 2 ayda Azərbaycandan 170 min tona yaxın neft alıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti