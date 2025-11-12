Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyindəki kitabxanaların təmir və bərpası ilə bağlı siyahı hazırlayıb
Mədəniyyət
- 12 noyabr, 2025
- 13:05
Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyindəki kitabxanaların təmir və bərpası ilə bağlı siyahı hazırlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov Milli Məclisin Gənclər və idman, İctimai birliklər və dini qurumlar, Mədəniyyət komitələrinin bugünkü birgə iclasında bildirib.
Nazir müavini xatırladıb ki, hazırda nazirliyin tabeliyindəki 6 mindən çox müəssisənin 3 minindən çoxu kitabxanalardır:
"Kitabxanaları ziyarət edib, təmiri və bərpası ilə bağlı siyahıları hazırlamışıq".
Son xəbərlər
13:14
Ötən il ağır vəziyyətdə olan xəstələrin təxliyəsində iki dəfə helikopter ambulansdan istifadə olunub - RƏSMİSağlamlıq
13:12
Kürdəmir və Bakının Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçılar təyin edilibDigər
13:10
Papuaşvili: Avropa Komissiyası Gürcüstanla dialoqu deyil, qarşıdurmanı seçirRegion
13:07
Türkiyənin qəzaya uğrayan təyyarəsində həlak olan hərbçilərdən 18-nin nəşi tapılıbRegion
13:05
Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyindəki kitabxanaların təmir və bərpası ilə bağlı siyahı hazırlayıbMədəniyyət
13:03
Nazir müavini: Hazırda Azərbaycanda Vətən müharibəsi ilə bağlı beş film çəkilirMilli Məclis
13:00
Astarada avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
13:00
"Real"ın baş məşqçisi braziliyalı futbolçunun satılmasına razıdırFutbol
12:58
Foto