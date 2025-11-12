İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası
    Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyindəki kitabxanaların təmir və bərpası ilə bağlı siyahı hazırlayıb

    Mədəniyyət
    • 12 noyabr, 2025
    • 13:05
    Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyindəki kitabxanaların təmir və bərpası ilə bağlı siyahı hazırlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov Milli Məclisin Gənclər və idman, İctimai birliklər və dini qurumlar, Mədəniyyət komitələrinin bugünkü birgə iclasında bildirib.

    Nazir müavini xatırladıb ki, hazırda nazirliyin tabeliyindəki 6 mindən çox müəssisənin 3 minindən çoxu kitabxanalardır:

    "Kitabxanaları ziyarət edib, təmiri və bərpası ilə bağlı siyahıları hazırlamışıq".

