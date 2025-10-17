Füzuli Şəhəri Günü münasibəti ilə fotosərgi və ustad dərsləri təşkil edilib
- 17 oktyabr, 2025
- 14:03
Füzuli Şəhəri Günü münasibəti ilə şəhərdə fotosərgi açılıb və ustad dərsləri təşkil olunub.
"Report"un Füzuliyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Kurmanqazı adına Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində təşkil olunan "Zəfərin ruhu" adlı fotosərgidə gənc rəssamların əsərləri nümayiş etdirilib.
Şagirdlər onlara verilən "Dəmir Yumruq" simvolunun təsvirini çəkərək ustad dərsləri alıblar. Fotosərgidə Füzuli rayonunun işğaldan öncəki və Zəfərdən sonrakı mənzərəsini, həmçinin Azərbaycan Ordusunun Birinci və İkinci Qarabağ müharibələrin keçdiyi döyüş yollarını əks etdirən fotolar yer alıb.
Ustad dərslərində isə təsviri sənət üzrə əl işləri hazırlanıb.
