İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Türkmənistanın "Qalkınış" milli atüstü oyunlar qrupu Bakıda çıxış edir

    Mədəniyyət siyasəti
    • 21 mart, 2026
    • 15:05
    Türkmənistanın Qalkınış milli atüstü oyunlar qrupu Bakıda çıxış edir

    Bakıda Türkmənistanın "Qalkınış" milli atüstü oyunlar truppasının qastrol çıxışları davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, çaparlar müasir "Circus Sea Breeze" sirk kompleksinin arenasında çıxış edərək Türkmənistanın milli qüruru olan əzəmətli axaltəkə atları üzərində hərəkətləri və ən mürəkkəb akrobatik fəndləri nümayiş etdirirlər.

    Qastrol səfəri martın 30-dək davam edəcək və tamaşaçılara türkmən ustadlarının unikal sənətindən zövq almağa imkan verəcək.

    Tamaşalar zamanı izləyicilər atları tam sürətlə çaparkən icra edilən nömrələrin, çaparların və onların atlarının heyranedici sinxron hərəkətlərinin, eləcə də axaltəkə cinsinin zərifliyinin və incəliyinin şahidi olurlar. Şounun hər bir elementi əsl sehr və möhtəşəm Şərq sənəti ab-havası yaradır.

    "Qalkınış"ın çıxış proqramı rəngarəng nömrələrlə zəngindir: atlar üzərində hərəkətlərlə yanaşı, beynəlxalq dərəcəli akrobatlar, müxtəlif sirk janrlarının artistləri, klounlar, eləcə də itlərin və meymunların iştirakı ilə olan nömrələr tamaşaçıları sevindirir. Hər bir nömrə miqyası, dinamikası və əsl sirk bayramının parlaq atmosferi ilə heyrətləndirir, tamaşaçıların davamlı alqışlarına səbəb olur.

    "Qalkınış" qrupu beynəlxalq arenada geniş tanınır və nüfuzlu Monte-Karlo Beynəlxalq Sirk Festivalının Qran-prisinin sahibidir ki, bu da türkmən çaparların yüksək peşəkarlığını və dünya sirk sənətinin inkişafına verdikləri mühüm töhfəni təsdiqləyir.

    Monte-Karlo Beynəlxalq Sirk Festivalı Axaltəkə atları
    Foto
    Группа национальных конных игр "Галкыныш" из Туркменистана выступает в Баку

