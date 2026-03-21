Группа национальных конных игр "Галкыныш" из Туркменистана выступает в Баку

В Баку продолжаются гастрольные выступления известной туркменской труппы национальных конных игр "Галкыныш".

Как передает Report, артисты выступают на арене современного циркового комплекса Circus Sea Breeze, демонстрируя мастерство традиционной джигитовки и сложнейшие акробатические трюки на величественных ахалтекинских скакунах - национальной гордости Туркменистана.

Гастроли продлятся до 30 марта, позволяя публике насладиться уникальным искусством туркменских мастеров.

Во время представлений зрители становятся свидетелями виртуозных номеров на полном скаку, впечатляющей синхронностью движений наездников и их благородных лошадей, а также редкой грации и изящества ахалтекинской породы. Каждый элемент шоу создает ощущение настоящей магии и зрелищного восточного искусства.

Программа выступлений "Галкыныша" насыщена разнообразными номерами: вместе с конной джигитовкой публику радуют акробаты международного класса, артисты различных цирковых жанров, клоуны, а также номера с участием собак и обезьян. Каждый номер поражает масштабом, динамикой и яркой атмосферой настоящего циркового праздника, вызывая продолжительные аплодисменты зрителей.

Группа "Галкыныш" широко известна на международной арене и является обладателем Гран-при престижного Международного циркового фестиваля в Монте-Карло, что подтверждает высокий профессионализм туркменских артистов и их значимый вклад в развитие мирового циркового искусства.