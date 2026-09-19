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    Türk Dünyası Bəstəkarlar Birliyi yaradılacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    • 19 sentyabr, 2026
    • 10:17
    Türk Dünyası Bəstəkarlar Birliyi yaradılacaq

    I Türk Dünyası Bəstəkarları Qurultayı çərçivəsində Türk Dünyası Bəstəkarlar Birliyinin yaradılması elan olunacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Aktotı Raimkulova Bakıda XVIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində I Türk Dünyası Bəstəkarlar İttifaqının Qurultayı zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu gün sözügedən birliyin təsis edilməsi barədə Bakı Bəyannaməsi imzalanacaq.

    Qeyd edək ki, Bakıda XVIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində I Türk Dünyası Bəstəkarlar İttifaqının Qurultayı keçirilir. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında keçirilən qurultayda türk dövlətlərindən olan bəstəkar təşkilatlarının rəhbər şəxsləri, musiqişünaslar, mədəni-ictimai xadimlər və media mənsubları iştirak edir.

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    В Баку учредят Союз композиторов тюркского мира

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