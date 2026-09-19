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    В Баку учредят Союз композиторов тюркского мира

    Kультурная политика
    • 19 сентября, 2026
    • 10:27
    В Баку учредят Союз композиторов тюркского мира

    В рамках I Съезда композиторов тюркского мира будет создан Союз композиторов тюркского мира.

    Как сообщает Report, об этом сообщила журналистам президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова на I Съезде Союза композиторов тюркского мира, проходящем в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля в Баку.

    По ее словам, сегодня будет подписана Бакинская декларация об учреждении данного союза.

    Отметим, что в Баку в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля проходит I Съезд Союза композиторов тюркского мира. В съезде, проходящем в Союзе композиторов Азербайджана, принимают участие руководители композиторских организаций тюркских государств, музыковеды, деятели культуры и общественной жизни, а также представители медиа.

    Актоты Раимкулова Организация тюркских государств (ОТГ) Тюркская культура
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