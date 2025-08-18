Haqqımızda

Səfir: Azərbaycanda 10 məktəb və 6 universitetdə ərəb dili tədris olunur

Səfir: Azərbaycanda 10 məktəb və 6 universitetdə ərəb dili tədris olunur Azərbaycanda ərəb dilinə böyük maraq qalmaqdadır.
Mədəniyyət siyasəti
18 avqust 2025 12:01
Səfir: Azərbaycanda 10 məktəb və 6 universitetdə ərəb dili tədris olunur

Azərbaycanda ərəb dilinə böyük maraq qalmaqdadır.

“Report”un müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri İssam bin Saleh əl-Cuteyli Bakıda "Ərəb dili ayı"nın açılış mərasimində bildirib.

Onun sözlərinə görə, orta əsrlərdə azərbaycanlı alimlər, yazıçılar və şairlər ərəb dilində qiymətli əsərlər yaradaraq, İslam mədəniyyətinin inkişafına əhəmiyyətli töhfə veriblər.

"Sevindirici haldır ki, Azərbaycanda ərəb dilinə böyük maraq bu gün də qalmaqdadır: hazırda ərəb dili ölkənin 10 ümumtəhsil məktəbində və 6 aparıcı universitetində tədris olunur", - diplomat qeyd edib.

İssam bin Saleh əl-Cuteyli vurğulayıb ki, ərəb dili mədəniyyətlər və xalqlar arasında körpü rolunu oynamağa, biliyə və elmə xidmət etməyə, mədəni müxtəlifliyə, dialoqa və dünya sülhünə töhfə verməyə davam edəcək.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Ambassador: Azerbaijan maintains great interest in Arabic language
Rus versiyası Посол: В Азербайджане сохраняется большой интерес к арабскому языку

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi