Nazir müavini: Qarabağda tarixi-mədəni irsin beynəlxalq müstəvidə tanıdılması mühüm əhəmiyyətə malikdir
- 29 noyabr, 2025
- 17:06
Azad olunmuş ərazilərdəki tarixi-mədəni irsin beynəlxalq müstəvidə tanıdılması, eləcə də bərpa-quruculuq işlərinin təqdimatı baxımından bu cür müştərək əməkdaşlıq tədbirləri mühüm əhəmiyyətə malikdir.
"Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov nazirliyin və Azərbaycan Prezidentinin Laçın rayonundakı xüsusi nümayəndəliyin təşkilatçılığı ilə keçirilən "MDB ölkələrində müasir kino istehsalının inkişafı" adlı dəyirmi masadan sonra jurnalistlərə açıqlaması zamanı deyib.
Nazir müavini Laçında "MDB ölkələrində müasir kino istehsalının inkişafı" adlı dəyirmi masanın keçirilməsinin ölkələrarası əməkdaşlığa töhfə verəcəyini qeyd edib.
"Bu gün MDB ölkəkərinin kino qurumlarının rəhbər şəxsləri və nümayəndələrinin iştirakı ilə kino sənayesinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində faydalı təcrübə mübadiləsi apardıq. İştirakçı ölkələr öz islahat təcrübələri və daxili kino sənayesi mezanizmləri barəsində tezislərlə çıxışlar etdilər. Əlbəttə, bu cür tədbirlər müştərək iş və əməkdaşlıq baxımından faydalıdır", - o əlavə edib.
Fərid Cəfərov Laçın şəhərinin 2025-ci il üçün "MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı" elan edilməsindən sonra keçirilən tədbirlərin şəhərin beynəlxalq səviyyədə tanıdılmasında müstəsna əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd edib:
"Bu tədbirlər içərisində xüsusilə MDB Gənclər Düşərgəsi, Kino, Teatr və İncəsənət Günləri təbliğat və təqdimat baxımından faydalı oldu".