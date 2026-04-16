İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Mədəniyyət Nazirliyində Qırğızıstan nümayəndə heyəti ilə görüş olub

    • 16 aprel, 2026
    • 18:55
    Mədəniyyət Nazirliyində Qırğızıstan nümayəndə heyəti ilə görüş olub

    Azərbaycanın mədəniyyət naziri Adil Kərimli ölkəmizdə səfərdə olan Qırğızıstan nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd edək ki, Qırğızıstanın dövlət katibi Arslan Koyçiyev, mədəniyyət, informasiya və gənclər siyasəti naziri Mirbek Mambetaliyev və başqa şəxslərdən ibarət nümayəndə heyəti dünyaşöhrətli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun 100 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində Toktokul Satılqanov adına Qırğız Milli Filarmoniyası tərəfindən hazırlanan "Cəmilə" müziklinin təqdimatı münasibətilə Azərbaycana gəlib.

    Qonaqları salamlayan Adil Kərimli bildirib ki, Azərbaycan ilə Qırğızıstan arasında bütün sahələrdə, o cümlədən mədəni əlaqələr Prezident İlham Əliyev və Sadır Japarovun rəhbərliyi altında ildən-ilə inkişaf edir. Qeyd olunub ki, son illərdə qarşılıqlı mədəniyyət günlərinin keçirilməsi, bədii kollektivlərin səfərləri və müxtəlif sənət layihələri əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirir.

    Bildirilib ki, Çingiz Aytmatovun 100 illik yubileyi Türk dünyasında, o cümlədən Azərbaycanda geniş qeyd olunur. Görkəmli yazıçı bütün insanlığı düşündürən dəyərli əsərlər qələmə alıb və onun irsi əbədi yaşayacaq.

    Səmimi qəbula görə təşəkkür edən Qırğızıstanın dövlət katibi Arslan Koyçiyev iki ölkə arasında mədəni əlaqələrin müxtəlif sahələr üzrə inkişafında maraqlı olduqlarını deyib.

    Çingiz Aytmatov Mədəniyyət Nazirliyi Adil Kərimli Arslan Koyçiyev Qırğızıstan

    Son xəbərlər

    04:06

    ÜST meymunçiçəyi ilə bağlı Moskvadakı vəziyyəti izləyir

    Region
    03:33

    BVF Venesuela ilə əməkdaşlığı bərpa edib

    Maliyyə
    03:02

    "Reuters": İrandakı müharibə ABŞ-ni Aİ tərəfdaşlarına silah tədarükünü gecikdirməyə məcbur edir

    Digər ölkələr
    02:44

    Türkiyə Avstraliya vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib

    Region
    02:22

    İsrail ordusu Livanda 10 günlük atəşkəsin başladığını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:44

    İƏT Livan və İsraili atəşkəs razılaşmasına riayət etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:09

    UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçirilib

    Futbol
    00:58

    UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar bəlli olub

    Futbol
    00:57

    İsrail-Livan danışıqlarında irəliləyiş olsa, atəşkəs uzadıla bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti