    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil

    Mədəniyyət naziri Şəmkirdə vətəndaş qəbulu keçirib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 29 avqust, 2025
    • 13:57
    Mədəniyyət naziri Şəmkirdə vətəndaş qəbulu keçirib

    Azərbaycan mədəniyyət naziri Adil Kərimli Şəmkirdə avqustun 29-da vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Şəmkir rayon Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən və nazirliyin müvafiq struktur bölmələri rəhbərlərinin də iştirak etdiyi qəbulda Şəmkir, Gədəbəy, Tovuz, Ağstafa və Qazax rayonlarından olan vətəndaşlar müraciətlərini diqqətə çatdırıblar.

    Sakinlərin müraciətləri, əsasən, məşğulluq, müəssisələrin maddi-texniki təchizatının yaxşılaşdırılması, iş yerinin dəyişdirilməsi, əməyin qiymətləndirilməsi, mədəniyyət sahəsinə dair təkliflər və digər məsələlərlə bağlı olub.

    Nazir vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin operativ araşdırılması və qanunvericiliyə uyğun həlli ilə bağlı addımlar atılacağını diqqətə çatdırıb. Şəhid ailələrinin üzvləri və qazilərin müraciətlərinə xüsusi yanaşılması ilə bağlı nazirliyin məsul əməkdaşlarına müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Mədəniyyət Nazirliyi   Şəmkir   Adil Kərimli   mədəniyyət siyasəti   Vətəndaş qəbulu  

    Son xəbərlər

    15:16

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    15:05

    Pakistan və Ermənistan diplomatik münasibətlərin qurulmasını nəzərdən keçirməklə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    14:56

    Ukrayna Bryanskda neft obyektinə hücum edib

    Digər ölkələr
    14:55

    Rusiya səfiri İsveç XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    14:44

    Ağdamda ayaqqabı istehsalı 20 dəfə artıb

    Sənaye
    14:43

    Moskva Alyaskadakı danışıqlarının təfərrüatlarını açıqlamağı məqsədəuyğun hesab etmir

    Digər ölkələr
    14:42

    AFFA rəsmisi: "WFLP-nin məqsədi qərarverici vəzifələrdə çalışan qadınların bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir"

    Futbol
    14:41
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində şəhid məzun Əzəmi Hüseynovun doğum günü anılıb

    Elm və təhsil
    14:36

    Kreml: Putin Zelenski ilə görüşün mümkünlüyünü istisna etmir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti