İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Lənkərandakı Dairəvi qalanın bərpası üçün satınalma proseduru başlanılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    • 14 oktyabr, 2025
    • 19:00
    Lənkərandakı Dairəvi qalanın bərpası üçün satınalma proseduru başlanılıb

    Lənkəran şəhərində yerləşən Dairəvi qalanın (Zindan qala) bərpasına başlanılır.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bərpa prosesi üçün satınalma prosesinə başlanılıb.

    Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətindən "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, bir neçə il öncə qalanın dam örtüyünün çökməsi nəticəsində abidə qəzalı vəziyyətə düşüb.

    "Dairəvi qalanın bərpası ilə bağlı 2019-cu ildə ilkin layihə-smeta sənədləri hazırlanıb.

    Ötən dövrdə tarixi abidədə təbii təsirlərdən baş verən dəyişiklikləri nəzərə alaraq, 2024-cü ildə Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə əlavə layihə-smeta sənədləri hazırlanıb və aidiyyəti üzrə ekspertizadan keçirilib və hazırda qanunvericiliyə əsasən, satınalma prosedurlarına başlanılıb".

    Lənkəran Dairəvi qala Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti

    Son xəbərlər

    19:43

    Azərbaycan və Qazaxıstan avtomobil nəqliyyatı üzrə komissiyanın iclasını keçirəcək

    Xarici siyasət
    19:30

    Fransa Baş naziri pensiya islahatının 2027-ci ilə qədər dondurulduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:28
    Foto

    Milli Paralimpiya Komitəsinin rəhbərliyi Avropa çempionatlarında çıxış etmiş paralimpiyaçılarla görüşüb

    Fərdi
    19:24
    Foto

    Tbilisidə "Şükriyyə" tamaşası nümayiş olunur

    İncəsənət
    19:21

    Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıb

    Daxili siyasət
    19:15
    Foto

    "Birlik – 2025" birgə təliminin açılış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    19:11

    İsrail "Rəfah" keçid məntəqəsini açmayacaq

    Digər ölkələr
    19:11
    Foto

    "Bank of Baku"dan növbəti maliyyə savadlılığı tədbiri: bu dəfə şagirdlərlə birlikdə

    Maliyyə
    19:09

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında V turun oyunları baş tutub

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti