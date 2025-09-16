Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğuna yeni direktor təyin olunub
Mədəniyyət siyasəti
- 16 sentyabr, 2025
- 11:15
Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğuna yeni direktor təyin edilib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin müvafiq əmri ilə Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun direktor vəzifəsinə Vüsal Əliyev təyin olunub.
Qeyd edək ki, V.Alıyev sözügedən qurumda uzun müddət direktor müavini vəzifəsində çalışıb.
