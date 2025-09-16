İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğuna yeni direktor təyin olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 16 sentyabr, 2025
    • 11:15
    Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğuna yeni direktor təyin edilib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin müvafiq əmri ilə Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun direktor vəzifəsinə Vüsal Əliyev təyin olunub.

    Qeyd edək ki, V.Alıyev sözügedən qurumda uzun müddət direktor müavini vəzifəsində çalışıb.

    Gəncə direktor əmr təyinat

