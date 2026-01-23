Cio Kristofoli: BP Azərbaycanın mədəni irsinin tanıdılması istiqamətində işləri davam etdirəcək

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    BP Azərbaycanın mədəni irsinin davamlı tanıdılması istiqamətində işləri davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Cio Kristofoli Milli İncəsənət Muzeyində əsaslı təmir olunmuş "Altmışıncılar nəsli: konformizmdən kənar Azərbaycan incəsənəti" adlı yeni sərgi zallarının və daimi ekspozisiyanın açılış mərasiminə deyib.

    Onun sözlərinə görə, BP-nin dəstəyi ilə reallaşan layihə çərçivəsində artıq Milli İncəsənət Muzeyində möhtəşəm əsərləri daha aydın görmək mümkündür:

    "Burada əsaslı təmir işləri aparılıb, müasir işıqlandırma sistemləri quraşdırılıb. BP şirkətinin Azərbaycanın iqtisadiyyatına böyük töhfə verdiyi doğrudur. Lakin hər şey iqtisadiyyat deyil, incənəsət və mədəniyyət də çox önəmlidir".

    Cio Kristofoli BP şirkəti Milli İncəsənət Muzeyi Azərbaycan mədəni irsi

