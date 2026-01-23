Cio Kristofoli: BP Azərbaycanın mədəni irsinin tanıdılması istiqamətində işləri davam etdirəcək
- 23 yanvar, 2026
- 17:29
BP Azərbaycanın mədəni irsinin davamlı tanıdılması istiqamətində işləri davam etdirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Cio Kristofoli Milli İncəsənət Muzeyində əsaslı təmir olunmuş "Altmışıncılar nəsli: konformizmdən kənar Azərbaycan incəsənəti" adlı yeni sərgi zallarının və daimi ekspozisiyanın açılış mərasiminə deyib.
Onun sözlərinə görə, BP-nin dəstəyi ilə reallaşan layihə çərçivəsində artıq Milli İncəsənət Muzeyində möhtəşəm əsərləri daha aydın görmək mümkündür:
"Burada əsaslı təmir işləri aparılıb, müasir işıqlandırma sistemləri quraşdırılıb. BP şirkətinin Azərbaycanın iqtisadiyyatına böyük töhfə verdiyi doğrudur. Lakin hər şey iqtisadiyyat deyil, incənəsət və mədəniyyət də çox önəmlidir".