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    Azərbaycanlı tələbə: "Kəlağayı yürüşü"nə qatılmaqda məqsədim milli ənənələrimizi və irsimizi qorumaqdır

    Mədəniyyət siyasəti
    • 14 oktyabr, 2026
    • 14:33
    Azərbaycanlı tələbə: Kəlağayı yürüşünə qatılmaqda məqsədim milli ənənələrimizi və irsimizi qorumaqdır

    "Kəlağayı yürüşü"nə qatılmaqda məqsəd milli ənənələri və irsi qoruyaraq gənc nəsillərə ötürməkdir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Bakıda keçirilən "Kəlağayı yürüşü"ndə iştirak edən Odlar Yurdu Universitetinin tələbəsi Fatimə Əliyeva deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın milli geyimləri hər kəsin diqqətini cəlb edəcək qədər gözəldir: "Bura gələndə ətrafdakılar bizə qəribə bir maraqla baxırdılar. Deyim ki, milli geyimlərimiz xarici qonaqları da çox cəlb edir. Bunu məmnunluqla qarşılayırıq".

    F.Əliyevanın fikrincə, milli irsi qorumaq hər kəsin borcudur: "Milli irsi qorumaq başda biz gənclər olmaqla, hamının vətəndaşlıq borcudur".

    Kəlağayı yürüşü Odlar Yurdu Universiteti Azərbaycan ənənələri Milli geyimlər
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