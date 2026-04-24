Azərbaycanlı rejissor "Kür - çaylar anası" filminə görə Astanada mükafat alıb
- 24 aprel, 2026
- 15:09
Azərbaycanlı rejissor Seyran Mahmudoğlu "Astana Eco Film Festival" beynəlxalq kino festivalında mükafat alıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, rejissor "Kür - çaylar anası" filmində ekoloji kinonun inkişafına verdiyi töhfəyə görə "Astana Eco Film Festival" beynəlxalq kino festivalında mükafata layiq görülüb.
Məlumat üçün bildirək ki, Mədəniyyət Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyilə çəkilmiş filmdə Kür çayının tarixindən, keçdiyi regonların taleyinə təsirindən və onu qorumağın vacibliyindən söz açılır.
Bundan əlavə, rejissor Pavel Kimin Özbəkistan və Azərbaycanın birgə istehsalı olan "Yer və ay" filmi də sözöügedən festivalda mükafatçılardan olub.
Belə ki, film "Ətraf mühit mövzusunda ən yaxşı qısametrajlı film" nominasiyasında qalib olub.
Qeyd edək ki, "Astana Eco Film Festival" - ekologiya, dayanıqlı inkişaf və sosial məsuliyyət məsələlərinə həsr olunmuş beynəlxalq kino festivalıdır. Festival "RES 2026 EXPO" Beynəlxalq yaşıl texnologiyalar və davamlı həllər sərgisinin çərçivəsində keçirilib.