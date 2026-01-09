İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Azərbaycanda bəzi tarixi-mədəniyyət abidələrinin adları bərpa edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 09 yanvar, 2026
    • 17:46
    Azərbaycanda bəzi tarixi-mədəniyyət abidələrinin adları bərpa edilib

    "Dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında" qərara dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qərarla yerli və dünya əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısında aşağıdakı dəyişikliklər edilib:

    Xocavənd rayonu

    Traxtik (Zoğalbulaq)

    Sakuri (Hünərli)

    Süsənlik (Susanlıq)

    Xsaberd (Çaylaqqala)

    Sur (Sor)

    Mestağlar (Böyük Tağlar)

    Qavaxan (Gavahın)

    Qatsi (Çörəkli)

    Maçqalaşen (Cütçü)

    Sitoraşen (Şıx Dursun)

    Tağavard (Tağaverd)

    Niki (Cəmiyyət)

    Xocalı rayonu

    Çanaxçı (Çanaqçı)

    Xansıx (Xanyeri)

    Maşxmaat (Baharlı)

    Anabert (Xanabad)

    Tovuz rayonu

    Kirzan (Hunanlar)

    Culfa rayonu

    Əbrəqunis (Əbrəqunus)

    Kirnə (Kırna)

    Camaldin (Camaldın)

    "Gülüstan" Tarix-Mədəniyyət Qoruğu

    Cuğa (Gülüstan)

    Ordubad rayonu

    Dər (Darkənd)

    Arxeoloji abidələr – yerləşdiyi ünvan üzrə

    Ağcabədi rayonu

    Üzeyirkənd (Avşar)

    Cəlilabad rayonu

    Navtuluq (Söyüdlü)

    Allar (Alar)

    Svetlaya zarya (Muğan)

    Göygöl rayonu

    Mirzik (Şəhriyar)

    Bolçalı (Balçılı)

    Yeni Əli Bayramlı (Mollacəlilli)

    Xocalı rayonu

    Seyidşən (Seyidbəyli)

    İlis (Qarakötük)

    Saruşen (Dağyurdu)

    Qazax rayonu

    Əli Bayramlı (Aslanbəyli)

    Əzizbəyli (Hüseynbəyli)

    Qusar rayonu

    İmamqulu (İmamqulukənd)

    Oğuz rayonu

    Vardanlı (Kərimli)

    Şəki rayonu

    Fazil (Fazıl)

    Culfa rayonu

    Əbrəqunis (Əbrəqunus)

    Camaldin (Camaldın)

    Noraşam (Göydərə)

    Kirnə (Kırna)

    Cuğa (Gülüstan)

    Şahbuz rayonu

    Yuxarı Remeşin (Güney Qışlaq)

    Aşağı Remeşin (Qızıl Qışlaq)

    Arınc (Ayrınc)

    Tırkeş (Türkeş)

    Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri – memarlıq

    Cəlilabad rayonu

    Pokrovka (Günəşli)

    Gədəbəy rayonu

    Kilsəli (Turşsu)

    Xocavənd rayonu

    Tağavard (Tağaverd)

    Sakuri (Hünərli)

    Sur (Sor)

    Xsaberd (Çaylaqqala)

    Domi (Binə)

    Şaqah (Şahyeri)

    Noraşen (Günəşli)

    Banazur (Binədərəsi)

    Kemraçuk (Qırmızıqaya)

    Anaku (Ağdam)

    Zamzur (Dərəkənd)

    Lerik rayonu

    Azərbaycan (Günəşli)

    Lənkəran rayonu

    Viyan (Viyən)

    Neftçala rayonu

    Kultuk qəsəbəsi (Neftçala şəhəri)

    Oğuz rayonu

    Vardanlı (Kərimli)

    Zaqatala rayonu

    Verxiyan (Bəhmətli)

    Oxoxdərə (Axaxdərə)

    Ordubad rayonu

    Dər kəndi (Dər türbəsinin yanında Darkənd kəndi)

    Şahbuz rayonu

    Əzizbəyov (Daylaqlı)

    Arxeoloji abidələr

    Culfa rayonu

    Əbrəqunis (Əbrəqunus)

    Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri

    Xalq daş heykəltəraşlıq abidələri

    Lerik rayonu

    Azərbaycan (Günəşli)

    Şahbuz rayonu

    Gecəzur (Ağbulaq)

