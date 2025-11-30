Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrı "MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı – 2025"in bağlanış mərasimində çıxış edib
Mədəniyyət siyasəti
- 30 noyabr, 2025
- 00:26
Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrı Laçın şəhərində "MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı – 2025"in bağlanış mərasimi çərçivəsində "Hoçazfilm" kinoteatrında konsert proqramı ilə çıxış edib.
"Report"un Laçına ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, orkestrın təqdimatında Üzeyir Hacıbəyli, Arif Məlikov, Qara Qarayev, Emin Sabitoğlu, Fikrət Əmirov və digər görkəmli bəstəkarların mahnıları səsləndirilib.
Qeyd edək ki, bu gün "MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı – 2025"in bağlanış mərasimi olacaq.
