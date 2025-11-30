İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrı "MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı – 2025"in bağlanış mərasimində çıxış edib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 30 noyabr, 2025
    • 00:26
    Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrı MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı – 2025in bağlanış mərasimində çıxış edib

    Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrı Laçın şəhərində "MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı – 2025"in bağlanış mərasimi çərçivəsində "Hoçazfilm" kinoteatrında konsert proqramı ilə çıxış edib.

    "Report"un Laçına ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, orkestrın təqdimatında Üzeyir Hacıbəyli, Arif Məlikov, Qara Qarayev, Emin Sabitoğlu, Fikrət Əmirov və digər görkəmli bəstəkarların mahnıları səsləndirilib.

    Qeyd edək ki, bu gün "MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı – 2025"in bağlanış mərasimi olacaq.

