İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Adil Kərimlinin Hacıqabulda vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 11 mart, 2026
    • 09:38
    Adil Kərimlinin Hacıqabulda vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib
    Adil Kərimli

    Mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin Hacıqabul rayonunda keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaşların qəbulu tarixi dəyişdirilib.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbul martın 14-ü saat 10:00-da Hacıqabul rayonu Heydər Əliyev Mərkəzində keçiriləcək.

    Qəbulda Hacıqabul, Şirvan, Salyan, Neftçala, Biləsuvar rayonlarından olan vətəndaşların qəbulu nəzərdə tutulur.

    Mədəniyyət Nazirliyi Adil Kərimli Hacıqabul Vətəndaş qəbulu Heydər Əliyev Mərkəzi​​​​​​​ Şirvan nazir qəbulu Biləsuvar Salyan Neftçala

    Son xəbərlər

    10:20

    Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan regional enerji mərkəzi kimi mövqeyini möhkəmləndirib"

    Energetika
    10:20

    Qətərin Silahlı Qüvvələri ölkəyə yönəlmiş raket hücumunun qarşısını alıb

    Digər ölkələr
    10:19
    Foto

    "AzerGold"da "Tərəqqi" medalına layiq görülmüş əməkdaşlarla görüş keçirilib

    Sənaye
    10:14

    Hörmüz boğazında gəmi mərmi ilə vurulub

    Digər ölkələr
    10:13

    Gürcüstan hökuməti müsəlman icması üçün iftar mərasimi təşkil edib

    Region
    10:12

    İrandan daha bir Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib

    Daxili siyasət
    10:12

    "Sabah" Premyer Liqada 100 və daha çox qələbə qazanan 14-cü komanda olub

    Futbol
    10:09

    Britaniya səfiri Yel çərşənbəsini "Anglo Asian Mining"in mədənlərində keçirib

    Xarici siyasət
    10:04

    Rezidenturayaya qəbulun ilk mərhələsinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti