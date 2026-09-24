Adil Kərimli Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib
Mədəniyyət siyasəti
- 24 sentyabr, 2026
- 16:47
Mədəniyyət naziri Adil Kərimli sentyabrın 24-də Naxçıvan şəhərində növbəti vətəndaş qəbulu keçirib.
Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyində keçirilən qəbulda Naxçıvan şəhəri ilə yanaşı, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarından olan vətəndaşlar iştirak ediblər.
Vətəndaşların müraciətləri əsasən məşğulluq, mədəniyyət sahəsi ilə bağlı layihə və təkliflər, iş yerinin dəyişdirilməsi və digər məsələlərlə bağlı olub.
Nazir vətəndaşların xahiş və təkliflərini dinləyib, diqqətə çatdırılan hər bir məsələnin operativ şəkildə araşdırılması, qanunvericiliyə uyğun həlli ilə bağlı addımlar atılacağını bildirib.
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