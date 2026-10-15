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    UEFA Avropa Liqasında II tura start verilir

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2026
    • 09:13
    UEFA Avropa Liqasında II tura start verilir

    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində II tura bu gün start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, "Milan" səfərdə "Zaltsburq"un qonağı olacaq.

    "Yuventus" İspaniyada "Selta" ilə üz-üzə gələcək.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi, II tur

    15 oktyabr

    20:45. "Lion" (Fransa) – "Kristal Pelas" (İngiltərə)

    20:45. AZ (Niderland) – "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail)

    20:45. "Yunion" (Belçika) – "Real Sosyedad" (İspaniya)

    20:45. "Zaltsburq" (Avstriya) – "Milan" (İtaliya)

    20:45. "Sparta" (Çexiya) – "Lillestrem" (Norveç)

    20:45. "Lex" (Çexiya) – "Bayer 04" (Almaniya)

    20:45. "Sele" (Sloveniya) – "Omoniya" (Kipr)

    20:45. "Torrense" (Portuqaliya) – "Sanderlend" (İngiltərə)

    23:00. "Benfika" (Portuqaliya) – "Seltik" (Şotlandiya)

    23:00. "Marsel" (Fransa) – "Olimpiakos" (Yunanıstan)

    23:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Viktoriya" (Çexiya)

    23:00. "Dinamo" (Zaqreb) – "Anderlext" (Belçika)

    23:00. "Renn" (Fransa) – OFİ (Yunanıstan)

    23:00. "Bornmut" (İngiltərə) – "Şturm" (Avstriya)

    23:00. "Yagelloniya" (Polşa) – "Ararat" (Ermənistan)

    23:00. "Selta" (İspaniya) – "Yuventus" (İtaliya)

    23:00. "Hoffenhaym" (Almaniya) – "Beşiktaş" (Türkiyə)

    23:00. NEK (Niderland) – "Levski" (Bolqarıstan)

    UEFA Avropa Liqası Milan FK Yuventus FK Zaltsburq FK Selta FK
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